Diane Kruger : Nouvelle tendre photo avec sa fille pour ses 43 ans

"Happy birthday angel" ["Joyeux anniversaire mon ange", NDLR], a écrit l'acteur de 50 ans en légende de sa publication. Ce à quoi la comédienne germano-américaine a répondu en commentaire : "Je t'aime et la petite étiquette encore plus." Sur la première photo, les deux stars apparaissent attablées l'une à côté de l'autre. Le second cliché se veut encore plus personnel puisqu'il montre Diane Kruger faisant la grimace tandis que sa petite fille joue avec ses cheveux. Une photo d'autant plus intime que le couple se veut très protecteur avec sa vie privée. On ne connaît d'ailleurs toujours pas le prénom de leur enfant né en novembre dernier. Enfin, le dernier cliché montre le couple enlacé sur une plage face à un coucher de soleil.