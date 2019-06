Diane Kruger partage une rare photo de son bébé avec son chéri Norman Reedus

Diane Kruger, qui dit avoir été en dépression après sa rupture avec son ancien compagnon de longue date l'acteur Joshua Jackson, est particulièrement épanouie dans sa nouvelle vie. La star de l'excellent In the Fade s'était exprimée dans les pages du magazine Madame Figaro en avril dernier. "La vie a fait en sorte que ma fille arrive au bon moment. C'était une surprise et elle est magnifique. J'ai tourné pendant ma grossesse et, lorsque je me suis enfin arrêtée, j'ai éprouvé la sérénité, je n'avais pas la sensation idiote de louper un rôle. Aujourd'hui, seule ma fille compte. Ne pas dormir pendant vingt-quatre heures m'importe peu dès l'instant qu'elle va bien. (...) J'ai choisi de m'octroyer un break de six mois pour profiter d'elle. Aujourd'hui, je me partage entre New York et Atlanta, où mon amoureux tourne The Walking Dead, une série de zombies que je ne regardais pas avant de le rencontrer", disait-elle alors.

Thomas Montet