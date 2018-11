Diane Kruger : Sa tendre déclaration à son chéri Norman Reedus

Diane Kruger est une femme définitivement amoureuse ! Plus pudique avec les années, l'actrice allemande installée à Hollywood se confie très rarement et n'expose rien, ou presque, de sa vie privée. Le 21 novembre 2018, elle a posté un selfie au volant de sa voiture, au naturel et l'air visiblement exténué. Pourtant, la légende ne est dans un tout autre esprit.

"Mon moment préféré de l'année. Joyeux Thanksgiving à tous", écrit-t-elle, à grand renfort d'émojis coeur. L'actrice enchaîne ensuite sur une tendre déclaration d'amour à son compagnon, la star de The Walking Dead, Norman Reedus. "Il y a BEAUCOUP de choses dont je suis reconnaissante cette année et je remercie ma bonne étoile de t'avoir rencontré et de partager avec toi les nombreux cadeaux de la vie", poursuit-elle en mentionnant son chéri avec qui elle serait en couple depuis 2017.

En commentaires, Norman Reedus a commenté d'un amoureux "toi et moi bébé" avec la promesse d'un tête-à-tête pour Thanksgiving. Même Jeffrey Dean Morgan, qui joue également dans The Walking Dead, s'est fendu d'un petit message touchant. "Sacrément mignons, tous les deux", écrit l'acteur et grand ami de Norman Reedus.