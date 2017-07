Diane Kruger, son année noire : "J'ai perdu ma grand-mère et mon beau-père"

Deux mois après avoir reçu le prix d'interprétation féminine à Cannes pour sa performance dans In The Fade, film où elle incarne une mère de famille qui perd son mari et son fils dans un attentat, Diane Kruger s'est confiée dans les colonnes du magazine ELLE, révélant que cette belle consécration est venue clore une période difficile qui l'a beaucoup "affectée".

Avec pudeur, l'actrice de 41 ans a ainsi expliqué qu'elle a perdu deux êtres chers au cours des derniers mois. "Il se trouve que j'ai passé une année 2016 pas très agréable, j'ai perdu ma grand-mère, c'est elle qui m'a élevée, et mon beau-père est mort pendant le tournage. Une année noire. Comme quoi, parfois, tout arrive en même temps", a-t-elle glissé.

Après cette double disparition, Diane Kruger a pris un peu de distance pour faire le vide. "J'ai eu besoin de faire une pause. Après le tournage, je n'ai pas répondu au téléphone pendant deux mois, j'étais incapable de lire un scénario, c'était la première fois que ça m'arrivait", a-t-elle ajouté. Si elle concède volontiers que In The Fade est son film "le plus honnête", la comédienne a toutefois admis que celui-ci lui avait "coûté très cher", tant elle était éprouvée par la dureté de son rôle et par les drames survenus dans la sphère privée. "Je n'étais pas très bien dans ma vie, alors incarner un personnage qui va encore plus mal n'a pas été une expérience facile. Je me suis laissé submerger par le deuil. (...) J'ai fumé comme jamais, beaucoup maigri, ce n'était pas très sain", a-t-elle déploré.

Le phoenix renaît de ses cendres

Dans les situations les plus dramatiques se détachent toujours des aspects positifs. Si son talent a été récompensé à Cannes, Diane Kruger affirme surtout que sa relation avec sa maman a évolué pour le meilleur. "En ce moment, ma mère a besoin de moi. Le drame que nous avons vécu nous a rapprochées. On a passé beaucoup de temps ensemble, les fêtes de fin d'année, Cannes, ce sont des beaux souvenirs", a-t-elle poursuivi. Pile un an après sa rupture avec Joshua Jackson, la pétillante blonde sait aussi où elle va. "J'ai déménagé, j'ai vendu ma maison de L.A., acheté un appartement à New York, je me suis installée. Je me laisse envahir par la vie, elle me mène où elle veut, je reste ouverte à ça", a-t-elle confié. Et de conclure : "C'est une renaissance, c'est vraiment comme ça que je le sens."

