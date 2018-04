Diane Kruger : Styliste ravissante pour H&M, elle lance sa collection

"Nous célébrons avec Diane Kruger le début d'une nouvelle saison", écrit H&M sur Facebook. L'héroïne du film In the Fade (sorti le 18 janvier dernier et récompensé du Golden Globe du Meilleur film étranger) s'est associée à la mraque pour le lancement de la collection "Selected by Diane Kruger". La gamme de 36 articles est disponible dans les boutiques H&M en Allemagne et sur le site allemand de la marque scandinave. Diane Kruger a célébré sa sortie ce mercredi 25 avril, à Berlin.

Habillée d'un blazer et d'une chemise rayés "Selected by Diane Kruger" pour H&M (deux articles à 49,99 et 29,99 euros), d'un jean et de chaussures Stella McCartney, Diane Kruger a épaté les photographes présents avant d'aller à la rencontre de ses admiratrices clientes de H&M.

La compagne de Norman Reedus les a remerciées sur Instagram, en légende d'une photo d'elle et de deux adolescentes : "Merci d'être venues si nombreuses."