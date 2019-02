Diane Kruger, Virginie Ledoyen et Monica Bellucci élégantes en noir aux César

Les actrices se sont-elles passé le mot avant de choisir leur tenue ? Vendredi soir (22 février 2019) à la salle Pleyel, à Paris, nombre de comédiennes ont misé sur l'élégance du noir et le doré pour fouler le tapis rouge de la 44e cérémonie des César.

Jeune maman depuis seulement trois mois, Diane Kruger est d'ores et déjà de retour à sa carrière d'actrice. Sans surprise, cette adepte de Chanel a une nouvelle fois misé sur une création de la maison parisienne pour la soirée. Une robe cintrée qui met particulièrement en valeur sa silhouette post-grossesse on ne peut plus athlétique, qu'elle a récemment dévoilée en bikini sur Instagram.

Autres stars à respecter le dress code noir : Monica Bellucci, Virginie Ledoyen, Lily-Rose Depp, Elodie Bouchez, Laurence Arné ou encore les ex-Miss France Malika Ménard et Flora Coquerel ont également opté pour des tenues monochromes mais non moins sophistiquées avec de la dentelle, du velours, du voile transparent... Seules actrices à se démarquer sur le red carpet, Virginie Efira était en mini-robe dorée, Leïla Bekhti en blanc drapé et Kristin Scott Thomas, la présidente de cette édition 2019, en vert satiné.