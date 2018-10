Diddy et Cassie se séparent : Le couple met fin à son histoire d'amour

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Cassie et Diddy sont tristes d'apprendre que le couple a rompu. Les ex-amoureux ont fait le choix de rester amis.

Le scoop est signé People ! Citant une source non identifiée, le site américain révèle que Cassie (dont le vrai nom est Cassandra Ventura) et Diddy (Sean Combs) se sont séparés il y a déjà plusieurs mois. L'insider précise que la rupture s'est faite amicalement et que les ex-compagnons resteront amis.

Diddy et Cassie se sont rencontrés en 2005, par le biais de l'ex-producteur de Cassie, Ryan Leslie. Leur histoire d'amour a officiellement commencé deux ans plus tard. En onze ans, Cassie et Diddy ont rarement évoqué publiquement leur relation. Ils se sont notamment mis en scène dans la publicité torride du parfum 3AM de Diddy, parue en 2015.

Désormais célibataire, Cassie souhaite relancer sa carrière de chanteuse et d'actrice. Quel homme tentera d'approcher la célèbre interprète de Me & U ?