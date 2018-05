Didier Barbelivien : Fier de marier son fils David à la belle Valentine !

Samedi 19 mai 2018, tandis que le prince Harry faisait de Meghan Markle son épouse et la duchesse de Sussex, Jean Dujardin disait oui à Nathalie Péchalat à Saint-Cloud. Le même jour, un peu plus haut dans les Hauts-de-Seine, Didier Barbelivien mariait son fils aîné à Puteaux. Un week-end décidément propice aux mariages...

Père de quatre enfants dont Hugo, 13 ans, né de son mariage avec Florence, Didier Barbelivien (64 ans) a marié son aîné David (38 ans), né de son union avec Christine Barbelivien, évidemment présente. La noce de David et de la ravissante Valentine s'est tenue à la mairie de Puteaux en présence, notamment, de Carla Bruni-Sarkozy et Nicolas Sarkozy, proches depuis de longues années du père du marié. Selon nos confrères d'Ici Paris, "l'on entendit deux oui pleins d'amour résonner" dans la salle des mariages.

Après la cérémonie, le jeune couple a convié familles et proches amis au célèbre Studio Harcourt, dans le 16e arrondissement de Paris. La mariée a changé de robe, passant d'une création rose poudrée pour la mairie à une robe longue blanche brodée de dentelle noire. Valentine et David Barbelivien étaient notamment entourés de Patricia Munoz (dite Bambi) et Humbert Ibach (dit Mémé Ibach), Davina Delor, l'ancienne coach de fitness (Gym Tonic) devenue nonne bouddhiste, Jacqueline Veyssière, la "reine des nuits tropéziennes", l'équipe du Banana Café, les patrons Michel Michel et Mario, ainsi que le pianiste Steve.

Didier Barbelivien n'était pas peu fier de marier son fils aîné. L'auteur du dernier tube de Julien Clerc (À vous jusqu'à la fin du monde) était au bras de son épouse Laure, mère de ses jumelles Louise et Lola qui ont 7 ans.