Didier Deschamps et sa femme Claude témoins de la débâcle du PSG, Hanouna dépité

Le PSG n'est pas allé au bout de ses ambitions et s'est fait éliminer de la compétition, une défaite que personne ne voulait envisager. La déception s'est lue sur de nombreux visages connus, notamment sur celui de Cyril Hanouna. L'animateur de Touche pas à mon poste n'animait pas son émission sur C8 puisque l'équipe est en vacances jusqu'à la fin de la semaine. La chaîne a ainsi proposé un best of le 6 mars.

Si la majeure partie du Parc des Princes est restée sur sa faim, les supporters et joueurs de Manchester United n'ont, quant à eux, pas manqué de jubiler. Dans les tribunes, Paul Pogba n'a pas manqué de laisser exploser la joie, accompagné de Patrice Evra et d'Eric Cantona, qui ont tous deux portés les couleurs du club anglais au cours de leur carrière.