Didier Deschamps et sa femme face à Estelle Lefébure aux GQ Awards 2018

De nombreuses célébrités se sont donné rendez-vous au Centre Pompidou ce lundi 26 novembre. Comédiens, musiciens, mannequins et sportifs se sont en effet réunis pour l'édition 2018 des GQ Awards, une cérémonie qui récompense les personnalités masculines de l'année. Cette soirée marquait les 10 ans du magazine en France.

Nommé manager de la décennie après le sacre de l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2018, Didier Deschamps a pu compter sur le soutien de sa femme Claude durant la soirée. Prenant volontiers la pose avec divers invités tels que le comédien Franck Gastambide, Christiane Taubira, nommée femme politique de la décennie, ainsi que le maître de cérémonie, Frédéric Beigbeder.

Non loin des cuisiniers stars de Top chef, Estelle Lefébure et Patrick Bruel ont pu assister à la remise des prix : Orelsan est reparti avec celui du musicien de la décennie, le jeune MHD, celui de l'année 2018. Le comédien Vincent Lacoste s'est vu remettre le titre d'acteur de l'année quand Malik Bentalha a été nommé humoriste de l'année. L'aventurier Mike Horn et le chef Thierry Marx ont complété le palmarès.