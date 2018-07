Didier Deschamps : Les vacances se poursuivent à Saint-Tropez avec les VIP

Didier Deschamps savoure ses vacances bien méritées. Deux semaines après la victoire des Bleus en Coupe du monde, le sélectionneur star continue de prendre du bon temps dans le Sud de la France. Arrivé à Saint-Tropez il y a plusieurs jours avec son épouse Claude et leurs fils Dylan (22 ans), le sportif de 49 ans a notamment fêté sa victoire lors d'une soirée organisée le 21 juillet au VIP Room avec plusieurs célébrités, dont Jean-Roch ou bien encore son proche ami Nagui et l'épouse de ce dernier, Mélanie Page.

Lundi 30 juillet 2018, c'est toujours au côté de ces derniers que l'entraîneur des Bleus a de nouveau été repéré. Photographié lors de sa descente d'un bateau de luxe au port de la ville, Didier Deschamps était bronzé et semblait reposé derrière ses lunettes de soleil, ne manquant pas d'attirer l'attention de quelques badauds. Nagui et Mélanie Page lui emboîtaient le pas.

Sur Instagram, le présentateur de N'oubliez pas les paroles avait publié le 22 juillet un selfie pris avec son ami. Didier Deschamps et Nagui tiennent entre leurs dents la médaille d'or du premier. "Il y a exactement une semaine on rêvait, aujourd'hui on croque à pleines dents cette formidable victoire !", avait-il écrit. Ce week-end, l'animateur de 56 ans a finalement laissé exploser sa joie lorsqu'il a reçu son maillot cousu de la deuxième étoile. "Il y a seulement deux semaines une nuit étoilée nous faisait rêver aujourd'hui la réalité est brodée sur le maillot officiel", a-t-il écrit. De quoi faire des jaloux...