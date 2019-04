Didier Deschamps : Son fils Dylan échange un baiser passionné avec sa belle

Une mer sépare Dylan Deschamps de sa belle Mathilde, mais qu'importe. Loin des yeux ne signifie pas loin du coeur.

Installé depuis quelques semaines à Londres, le fils unique de 22 ans de Didier Deschamps se plaît dans la capitale anglaise. Un élément manque pourtant à son bonheur absolu : la présence de sa compagne. Parce que Londres n'est qu'à quelques heures de train ou d'avion, les amoureux ne restent jamais séparés très longtemps. Lorsque ce n'est pas Mathilde, qui vit sur la Côte d'Azur qui ne traverse pas la Manche, Dylan s'en charge.

Le week-end dernier, le beau gosse a voyagé jusqu'à Paris pour deux jours parfaits. Grâce à un magnifique soleil et de douces températures, les tourtereaux ont eu tout le loisir de flâner. Leur balade du dimanche 31 mars 2019 les a conduits jusqu'à l'un des quartiers les plus touristiques de la capitale : Montmartre. Dans le jardin romantique du square Jehan-Rictus, place des Abbesses, se trouve un mur dédié aux amoureux, le Mur des "Je t'aime". Dylan Deschamps et Mathilde s'y sont arrêtés et ont immortalisé ce passage devant les "Je t'aime" dans toutes les langues en échangeant un baiser passionné. Le fils de Didier Deschamps a partagé la photo du moment sur sa page Instagram "A thousand ways to say I love you" ("une centaine de façons de dire je t'aime"), a-t-il écrit en légende. Mathilde a répondu à ce commentaire en écrivant : "Mon bonheur."