Didier Deschamps supporter des Bleues, qui enchaînent les victoires

L'heure des vacances a enfin sonné pour Didier Deschamps et les joueurs de l'équipe de France, un break qui a débuté après leur victoire (0-4) en Andorre le 11 juin 2019, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. Le champion du monde 98 et actuel sélectionneur des Bleus s'est replongé dans l'ambiance Coupe du monde le lendemain.

Le 12 juin, Didier Deschamps a assisté au match opposant l'équipe de France féminine de football à la Norvège à l'Allianz Riviera de Nice. Il était accompagné de son adjoint Guy Stephan. Tous deux ont assisté à une nouvelle victoire (2-1) des Bleues après leur très belle entrée dans la compétition le 7 juin dernier au Parc des princes, à Paris. Elles s'étaient imposées contre la Corée du Sud sous les yeux de Brigitte et Emmanuel Macron, déchaînés.

Bien décidées à s'imposer contre les Norvégiennes, Corinne Diacre et ses joueuses ont rempli leur mission en s'imposant 2-1, grâce à un but de Valérie Gauvin et au penalty d'Eugénie Le Sommer. Cette deuxième victoire permet à l'équipe de France de poursuivre la compétition en tête du groupe A, la Norvège et le Nigéria comptant chacun une victoire et une défaite.

France-Norvège a attiré de nombreux spectateurs dans les tribunes de l'Allianz Riviera, qui affichait complet, dont le maire de Nice Christian Estrosi. L'époux de la journaliste Laura Tenoudji a immortalisé cette belle soirée de sport en posant avec Didier Deschamps en coulisses. "Aux côtés de Didier Deschamps à l'@allianzriviera pour encourager nos #Bleues dans un stade à guichet fermé ! Notre ville est fière d'accueillir, après l'#Euro2016, cette formidable compétition et notre @equipedefrance !", a commenté Christian Estrosi en légende de sa galerie photos.