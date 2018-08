Didier Deschamps vs Christophe Dugarry: Le sélectionneur pourrait porter plainte

Retour fracassant de Christophe Dugarry dans Team Duga, l'émission quotidienne qu'il anime sur RMC. Pour sa rentrée, l'ancien footballeur professionnel de 46 ans n'y pas allé de main morte pour évoquer un sujet délicat : ses relations tendues avec Didier Deschamps. Le dossier est revenu sur le tapis suite aux interviews du sélectionneur des Bleus données au Parisien et L'Equipe à la fin du mois de juillet, quelques jours après la victoire de l'équipe de France en Coupe du monde. Didier Deschamps s'était dit blessé par les critiques de Christophe Dugarry qu'il considère comme offensantes et déplacées. "Ce n'est pas acceptable ça. Il y a un minimum. J'accepte les critiques, elles font partie de ma vie. Mais, à un moment, il y a une escalade dans la violence verbale. Il faut penser aux gens qui sont dans notre entourage quand même", déplorait-il notamment.

"Dire que j'ai un état d'esprit douteux... C'est cette phrase qui m'a choqué. Après, il peut dire que je n'étais pas légitime, que j'étais un mauvais joueur, une pipe, oui. Mais remettre en doute mon état d'esprit... Mon état d'esprit n'a jamais été mauvais. Mon état d'esprit, il ne le connaît pas. Il a passé plus de temps dans le bureau des coachs, des présidents et des journalistes que dans le vestiaire avec ses coéquipiers, donc on n'a pas du tout le même état d'esprit", a, de son côté, riposté Christophe Dugarry le 20 août 2018 en direct sur RMC. Déclarations entendues par Didier Deschamps et son avocat, Carlo Brusa, qui ne souhaite pas en rester là.

Le Parisien rapporte en effet dans son édition du mercredi 22 août que le sélectionneur pourrait saisir la justice. "Didier Deschamps n'a pas apprécié cette réponse et réfléchit à d'éventuelles poursuites devant les tribunaux", écrit le quotidien. Selon Carlo Brusa, ce n'est pas le sélectionneur de l'équipe de France qui a été visé par Christophe Duggary mais l'homme. Emmanuel Petit , champion du monde en 98 et ex-coéquipier de Didier Deschamps qui officie également sur RMC, serait également dans le viseur de l'avocat.

Mais à en croire les dernières informations obtenues par RTL, Didier Deschamps ne souhaiterait finalement pas donner suite, préférant "ne pas alimenter une polémique qu'il juge médiocre." Affaire à suivre...