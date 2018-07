Didier et Christina (Pékin Express 2018) proches : "On a un lien fort"

Impossible de passer à côté de Didier et de Christina dans Pékin Express 2018 : La Course infernale sur M6. La patronne et son employé se sont lancé un vrai défi en participant au jeu présenté par Stéphane Rotenberg. S'il n'avait en commun que son travail, le binôme s'est grandement rapproché...

C'est lors d'une interview pour Purepeople.com que Didier et Christina ont confirmé leur nouvelle amitié. "Ça se passe très bien. (...) Le fait de vivre une aventure comme ça, ça crée des liens assez forts. On vit des choses intenses. On apprend à se connaître", a déclaré la jeune femme avant d'ajouter : "C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un lien amical qui est là, qui est très sympa et plutôt fort."

Outre leur grande amitié naissante, Didier et Christina ont révélé les points forts de leur binôme : "Ce sont certainement notre mental et le fait qu'on ait l'habitude dans notre vie professionnelle de relever des challenges et de ne jamais rien lâcher."

