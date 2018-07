Didier et Christina (Pékin Express) : Leurs nuits "pas désagréables" ensemble

Depuis le 12 juillet 2018, Didier et Christina font forte impression dans Pékin Express 2018 : La Course infernale. La patronne et son employé n'ont pas hésité à se lancer dans l'aventure malgré leur lien insolite. Lors d'une interview, ils se sont confiés sur les nuits qu'ils passent ensemble dans le même lit.

Pour nos confrères d'Ici Paris, Didier et Christina ont accepté d'en dire plus sur leur relation. S'ils restent des collaborateurs au travail, les deux candidats ont dû partager le même lit à plusieurs reprises dans Pékin Express 2018 : La Course infernale. "Ce n'est pas quelque chose qui est totalement désagréable... Il y a pire dans la vie. La première fois, on confirme que c'était un peu cocasse", a déclaré Didier. De son côté, Christina dit avoir pris l'habitude : "Après, on s'est habitués, c'était devenu la routine... On était presque comme un vieux couple."

Papa et amoureux de sa compagne, Didier a bien confirmé qu'il n'y avait aucune ambiguïté. "On a développé une vraie relation d'amitié", a-t-il avoué avant que Christina n'ajoute : "Dans le travail, rien n'a jamais changé. Par contre, à l'extérieur, nos liens sont forcément très forts."

Une interview à retrouver dans son intégralité dans le magazine Ici Paris, actuellement en kiosques.