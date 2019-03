Diego Maradona : A 58 ans, il agrandit la famille avec trois enfants !

Le passé de Diego Maradona est fait d'exploits sportifs mais aussi de nombreuses addictions. Certaines d'entre elles l'ont conduit à Cuba où il n'a pas seulement soigné son penchant pour la cocaïne. L'ancien footballeur argentin de 58 ans y a fait des rencontres qui se sont soldées par des naissances.

Son avocat a annoncé vendredi 8 mars 2019 qu'il va prochainement reconnaître trois enfants qu'il a eus à Cuba. "Maradona a trois enfants à Cuba avec qui je suis en contact. Je dois en parler avec Diego, pour l'instant ils n'ont pas été reconnus mais Diego va assumer ses responsabilités", a affirmé Me Matias Morla à la télévision argentine Canal Trece. Pour l'heure, aucun détail n'a été fourni sur ces trois personnes dont on ignore le sexe et l'âge. L'avocat a simplement précisé que les trois enfants sont nés de deux mères différentes.

Diego Maradona va donc passer de cinq à huit enfants. De son union avec l'Argentine Claudia Villafane (1984-2003) sont nés deux enfants : Dalma, 31 ans et Giannina, 29 ans. L'ex-star du ballon rond est également le père de Diego Junior, 32 ans, et Jana, 22 ans, reconnus bien après leur naissance. Ils sont le fruit des relations de Maradona avec l'Italienne Cristiana Sinagra et l'Argentine Valeria Sabalain. Il est enfin le père de Diego Fernando, 6 ans, né de sa relation avec Veronica Ojeda dont il s'était séparé et avec qui il s'est remis après sa rupture avec la joueuse de football Rocio Oliva. Il avait pourtant pour projet de l'épouser devant le Pape.