Dimitri Payet n'est plus le bienvenu en Angleterre : Sa voiture vandalisée !

La belle histoire de Dimitri Payet en Angleterre vire au cauchemar. En intenses négociations avec l'Olympique de Marseille pour porter à nouveau les couleurs du club français, il n'a qu'une hâte, quitter celui de West Ham et rejoindre la cité phocéenne. Si aucun accord n'a, pour l'instant, été officialisé, le footballeur français de 29 ans s'attire les foudres des supporters anglais qui ne le portent plus dans leur coeur... et le lui font savoir.

Le Daily Mail révèle en effet, que la voiture de Dimitri Payet a été vandalisée hier soir (jeudi 19 janvier), alors qu'elle était stationnée devant son domicile. Une brique aurait été lancée et aurait brisé l'une des vitres. Cet épisode agressif n'est pas le premier dont le milieu de West Ham est victime.

Le week-end dernier – lors du match de Premier League face à Crystal Palace –, les supporters de West Ham (que l'on appelle les Hammers) n'avaient pas hésité à piétiner son maillot. Les tensions se font également ressentir au sein de l'équipe, le staff de West Ham lui reprochant d'avoir ouvertement exprimé son désir de quitter le club.

RMC Sport rappelle que le joueur originaire de la Réunion n'est plus convié aux entraînements – il participe à ceux des moins de 23 ans –, ni aux réunions ni aux repas avec ses coéquipiers. Le divorce entre Dimitri Payet et West Ham semble bel et bien consommé. La famille du joueur français a d'ailleurs quitté l'Angleterre et rejoint Marseille, sa femme Ludivine et leurs trois garçons, Noa (7 ans), Milan (3 ans) et Pharell (1 an et demi).

