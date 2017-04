Dirty Dancing : Jennifer Grey, la mythique "Bébé", a dit non au remake !

Au mois de mai, les téléspectateurs américains découvriront un revival du film culte Dirty Dancing. En effet, le film connaît, trente ans après, une nouvelle vie. Produit par Lionsgate, ce remake prend la forme d'un téléfilm de trois heures, pour ABC, avec une large place consacrée à la partie musicale de l'oeuvre. Pour succéder au tandem culte formé par le regretté Patrick Swayze – décédé en 2009 à 57 ans – et Jennifer Grey, Colt Prattes (Rock of Ages, the musical) et la révélation de Little Miss Sunshine et star de Scream Queens Abigail Breslin ont été choisis. Debra Messing (Will & Grace) jouera la mère de Bébé (ou Baby en version originale), Bruce Greenwood (Star Trek) son père et Sarah Hyland (Modern Family) sa soeur.

Une question se pose : l'actrice qui a joué l'inoubliable Bébé a-t-elle été sollicitée pour faire une apparition dans cette version de 2017 ?

"On m'a demandé de participer au show et j'étais flattée car c'est toujours agréable d'être prise en compte. Mais pour moi, c'était impossible de faire quoi que ce soit parce que ça ne me paraissait pas approprié. Je me disais : si vous voulez faire votre propre version, faites-la ! Je ne dirais pas quel rôle on m'a proposé, mais ce n'était pas Bébé", avait confié Jennifer Grey (57 ans) devant The Hollywood Reporter en 2016.

Il faut dire que le long métrage de 1987 tient une place particulière dans son coeur, marqué à jamais par la disparition de son partenaire légendaire Patrick Swayze... Reste à savoir ce qu'elle pensera du résultat, diffusé le 24 mai sur ABC. En attendant, on peut regarder la bande-annonce dans notre player ci-dessous.