Dirty Dancing : Le remake avec Little Miss Sunshine sera-t-il à la hauteur ?

La nouvelle version de Dirty Dancing se dévoile de plus en plus. Film culte pour plusieurs générations, le film connaît, trente ans après, une nouvelle vie. Produit par Lionsgate, ce remake prend la forme d'un téléfilm de trois heures, pour ABC, avec une large place consacrée à la partie musicale de l'oeuvre.

Pour succéder au tandem culte formé par le regretté Patrick Swayze – décédé en 2009 à 57 ans – et Jennifer Grey, Colt Prattes (Rock of Ages, the musical) et la révélation de Little Miss Sunshine et star de Scream Queens Abigail Breslin ont été choisis. Découvrez de nouvelles images du téléfilm, qui copie le long métrage, diffusées sur le compte Instagram "fan" de l'actrice, mettant en parallèle des moments du film originel.