Disney s'est-il fait "hacker" Pirates des Caraïbes 5 ? Le FBI appelé à l'aide

La menace est sérieuse. Après Netflix, un autre gros studio hollywoodien est l'objet de menaces émanant d'hackers. Disney se serait fait voler un film dont la sortie dans les salles obscures est imminente, par une bande de pirates informatiques. Ces derniers réclameraient "une énorme rançon".

Selon The Hollywood Reporter, le patron de la Walt Disney Company, Bob Iger, a avoué lundi 15 mai que des pirates avaient réussi à voler un film inédit. Il n'a toutefois pas révélé quel film aurait été volé, mais d'après Deadline, il s'agirait du cinquième opus de Pirates des Caraïbes: La vengeance de Salazar, qui doit sortir sur les grands écrans américains le 26 mai (et chez nous deux jours avant). Un comble pour Jack Sparrow, alias Johnny Depp, le plus célèbre pirate de l'histoire du cinéma.

La nouvelle prête à sourire, mais Disney prend la menace à bras-le-corps. Elle a mobilisé ses équipes pour surveiller de près la Toile et agir si le film piraté venait à sortir, une partie des recettes au box-office étant en jeu (le studio vise au moins un milliards de dollars de recettes). La firme aux grandes oreilles collabore étroitement avec le FBI pour tenter de mettre des noms sur ces hackers. Ces derniers sont difficilement traçables, d'autant qu'ils demandent à être payés en Bitcoin, une monnaie virtuelle qui garantit un parfait anonymat. Ils ont menacé de montrer d'abord cinq minutes du film volé et ensuite vingt minutes, si la rançon n'était pas payée.

Ce piratage fait suite à une récente attaque informatique dont a été victime Netflix. Les pirates avaient alors publié dix épisodes de la série à succès Orange is the New Black avant sa diffusion officielle sur la plateforme.