Disparition du chanteur Daniel Küblböck : Fin des recherches, sa mort envisagée

Dimanche 9 septembre 2018, Daniel Küblböck aurait sauté à la mer alors qu'il était en croisière à bord du paquebot Aida Luna, de la compagnie Aida Cruises, à environ 200 km au nord de Saint-John's, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Malgré d'énormes moyens mis en place, les autorités n'ont pas retrouvé son corps. Les marins de la Force opérationnelle interarmées Atlantique ont annoncé viennent d'ailleurs d'annoncer qu'elles avaient mis fin à leurs recherches.

"La vaste mission de recherche aérienne et maritime menée pour trouver Daniel Küblböck, 33 ans, qui serait tombé du navire de croisière #AidaLuna, à environ 110 NM au nord de St. John's (TNL), a pris fin. La mission #SAR sera confiée à la @GRCTNL puisqu'une personne avait disparu", peut-on lire sur leur compte Twitter. C'est donc la gendarmerie royale du Canada qui a pris le relais.

Le bateau de croisière était parti d'Hambourg en Allemagne et devait rejoindre New York, aux États-Unis. Un porte-parole des gardes-côtes canadiens a déclaré à CNN qu'en cas de chute à l'eau par les températures actuelles "le temps de survie est très court". "La GRC a donc lancé une enquête afin de retrouver cet homme, qui est maintenant considéré comme une personne portée disparue. La GRC a examiné les lieux, interrogé des témoins et recueilli des données et des éléments de preuve", a indiqué la gendarmerie sur Twitter.

La famille de Daniel Küblböck, ancien candidat de la version allemande de l'émission Nouvelle Star (Deutschland sucht den Superstar en version originale), a publié un communiqué dans lequel elle envisage déjà sa mort. "Daniel fera toujours partie de nos vies. C'est une personne très spéciale. Nous sommes profondément tristes", a-t-elle écrit. Le jeune homme, qui avait multiplié les cordes à son arc en se lançant dans les affaires et le théâtre, était aussi apparu dans les émissions Big Brother et Let's Dance.

Selon un témoin sur le bateau, Daniel Küblböck se serait jeté à l'eau en portant des vêtements de femme. Le chanteur, ouvertement homosexuel, préparait un rôle de travesti pour son école de théâtre et, selon plusieurs médias allemands comme Stern, l'un des personnages de la pièce mourait en se jetant à l'eau...

Thomas Montet