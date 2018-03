Dita Von Teese révèle avoir été en couple avec Jérémie Elkaïm

Dita Von Teese est célèbre pour ses numéros d'effeuilleuse et ses looks rétro très soignés. Elle sort désormais un premier album, composé par le Français Sébastien Tellier. De quoi attirer l'attention du magazine Technikart qui lui consacre une interview dans laquelle on découvre que la danseuse new burlesque de 45 ans a été en couple avec l'acteur et scénariste Jérémie Elkaïm.

De la vie sentimentale de Dita Von Teese, on se souvient surtout de son mariage avec le chanteur Marilyn Manson de 2005 à 2007. Elle fréquente ensuite Louis-Marie de Castelbajac, fils du créateur Jean-Charles, et se fait également remarquer avec Theo Hutchcraft, chanteur du groupe anglais Hurts, en 2012. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle avait aussi fréquenté Jérémie Elkaïm, héros de Polisse, La guerre est déclarée, Main dans la main et Marguerite et Julien – ces trois derniers films sont réalisés par son ex-compagne Valérie Donzelli – et papa de trois enfants.

C'est en parlant de sa rencontre avec Sébastien Tellier que Dita Von Teese fait cette révélation inattendue : "Je l'ai découvert ici à Paris, en 2005 ou 2006. Je sortais alors avec un acteur français, Jérémie Elkaïm, vous le connaissez ? Jérémie m'a fait découvrir La Ritournelle et les premiers albums de Sébastien Tellier. J'ai adoré. J'écoutais souvent sa musique et, quand j'ai fait mon show au Crazy Horse, je l'ai invité. On s'est croisés brièvement après le show et j'en étais restée là – jusqu'à ce que son label me contacte pour me dire qu'il m'avait écrit un album. Quelle idée saugrenue !"

Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine Technikart du mois de mars 2018