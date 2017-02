Dites-le à Baba : Cyril Hanouna reçoit un nudiste, Valérie Bénaïm choquée !

Mardi 21 février 2017, C8 proposait un deuxième numéro de Dites-le à Baba, l'émission de témoignages qui remplace Touche pas à mon poste durant une semaine. À l'occasion de ce nouveau numéro, Cyril Hanouna et Valérie Benaïm ont notamment reçu... un nudiste.

Dès l'entrée en plateau du dénommé Julien (32 ans), le public et les chroniqueurs n'ont pas caché leur stupéfaction en voyant débarquer sans gêne aucune un homme d'entièrement nu autour de la table. "Mais non ?! Sérieux ?!", s'est écriée Valérie Benaïm. L'animateur n'a d'ailleurs pas tarder à s'amuser de la situation, notamment en s'adressant à la voisine de table de Julien. "Mademoiselle à côté, juste, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas des jeux avec des buzzers !", a-t-il lancé avec humour. Et de poursuivre après être allé faire la bise à son invité peu commun : "Je sentais que Julien avait les boules de ne pas me faire la bise !"

Lorsqu'est venu son tour de parler, Julien le nudiste a expliqué sa démarche : "Je ne suis pas nu partout, tout le temps, n'importe quand. Je veux juste réhabiliter la nudité pour des raisons de bien-être et de santé. On a évolué dans le bain des éléments naturels et on a besoin d'être un minimum nu car ces éléments passent par le contact avec la peau."

Côté audiences, ce deuxième numéro de Dites-le à Baba a convaincu 1,24 million de téléspectateurs de 20h09 à 20h58, soit 5% du public. La première partie du programme avait pour sa part fédéré 967 000 téléspectateurs pour 4,9% du public. Encore un succès pour Cyril Hanouna, même durant les vacances de TPMP !

Une séquence cocasse à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !