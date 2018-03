Divorce de Florian et Charlène (Mariés au premier regard) : Les détails...

En début d'année, Florian s'est envolé pour Los Angeles afin de tourner Les Anges 10 (NRJ12). Sa rupture avec Charlène ayant été annoncée au même moment que sa participation, nombreux sont les internautes à avoir déduit qu'il avait quitté la jeune femme pour la télé-réalité.

Pourtant, il n'en serait rien si l'on en croit le candidat : "Ce n'est pas vrai du tout. On s'est séparés bien avant de faire Les Anges. Je peux comprendre que les gens aient été aussi méchants, parce qu'ils n'ont pas tout compris. Mais il y a des choses qui ont été faussées", nous a confié Florian, lors de la conférence de presse des Anges 10 qui se déroulait le 9 mars dernier.

Et, après qu'on lui a rappelé que la maman de Charlène aurait confirmé sur les réseaux sociaux qu'ils se sont quittés à causse de l'émission, le jeune homme – qui avait pour projet d'être agent immobilier – a répondu : "Je ne peux pas m'exprimer sur sa famille parce que ce sont des gens que je respectais beaucoup. Il y a des choses qui ont été dites qui m'ont beaucoup vexé et qui ont beaucoup vexé ma famille."

Florian n'est donc plus en contact avec la famille de son ancienne petite amie. En revanche, cette dernière et lui se parlent toujours : "On ne va pas dire qu'on est les meilleurs amis du monde mais on se respecte. Et on est en plein divorce, donc on est en contact." Selon l'ex-participant de Mariés au premier regard (M6), leur divorce sera prononcé d'ici un mois, le temps de régler toute la paperasse. Malgré cet échec amoureux, il ne regrette aucunement sa participation au programme de dating : "Ça m'a beaucoup appris sur moi (...). J'ai quand même vécu huit mois avec Charlène. C'était vraiment une bonne expérience."

Retour sur leur histoire

Pour rappel, Charlène et Florian se sont rencontrés dans Mariés au premier regard 2 et se sont unis devant les caméras de M6. Durant huit mois, ils ne se sont pas quittés et ont partagé quelques bribes de leur histoire d'amour avec leurs fans, sur les réseaux sociaux. Tout le monde pensait que leur idylle était indestructible. C'était donc le choc en début d'année, après leur annonce de séparation.

Beaucoup s'en sont pris à Florian en l'accusant d'avoir délaissé Charlène pour participer aux Anges 10. "Bon, je vais résumer. Flo a mis Charlène sur un piédestal et, d'un seul coup, il l'a redescendue comme une merde. (...) Il l'a laissée dans le doute jusqu'au dernier moment. Il aurait dû être franc. Ils divorçaient et tout était terminé, mais il a préféré ne rien dire car il avait peur des retours négatifs. Voilà la vérité, ce n'est pas parce qu'ils ne s'aimaient plus", aurait écrit la maman de Charlène sur les réseaux sociaux. Et de préciser : "C'est bien à cause des Anges. Charlène n'a pas voulu faire cette émission débile qui pue le sexe."

Blessé par les critiques, Florian avait fait part de son chagrin sur les réseaux sociaux. De son côté, Charlène avait demandé à ses fans de ne plus être insultants envers son ancien boyfriend. Si Flo a tourné la page dans Les Anges en sortant avec Manon et Sarah Martins, la jeune femme n'a semble-t-il pas retrouvé l'amour. Ce que l'on sait, c'est qu'elle a revendu sa robe de mariée pour une belle somme.

