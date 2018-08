Divorce de Matt Lauer: Prêt à payer une somme folle à sa femme après le scandale

20 millions de dollars, soit autant que d'années de mariage : c'est la somme que Matt Lauer semble disposé à payer de bon gré à sa future ex-épouse Annette dans le cadre de leur divorce, moins d'un an après le scandale sexuel retentissant qui l'a provoqué.

Fin novembre 2017, dans le sillage agité de l'affaire Weinstein, Matt Lauer était visé par plusieurs plaintes et de multiples témoignages dénonçant des comportements inappropriés, allant de l'exhibitionnisme à l'agression sexuelle en passant par le harcèlement et d'autres comportements sexuels explicites. Des faits que le journaliste superstar de la chaîne NBC avait en grande partie reconnus : "Il y a, avait-il rapidement réagi par voie de communiqué, assez de vérité dans ces récits pour que je me sente embarrassé et honteux. Je regrette que ma honte soit maintenant partagée par les personnes que je chéris profondément. Réparer le tort prendra beaucoup de temps et de travail sur moi et je m'engage à commencer cet effort. C'est à présent mon job à plein temps (...) J'ai de la chance d'être entouré par les personnes que j'aime. Je les remercie pour leur patience et leur indulgence." Un mea culpa qui n'avait pas empêché son licenciement immédiat de NBC News, dont il était l'une des figures de proue depuis vingt-cinq ans, ni le départ de sa femme Annette Roque du domicile conjugal dans les Hamptons, le jour même de l'éclatement du scandale.

Epouse en secondes noces de Matt Lauer depuis 1998, Annette, un ancien mannequin, était allée trouver refuge chez sa famille aux Pays-Bas avec les deux plus jeunes des trois enfants du couple (Jack, 17 ans, Romy, 14 ans, et Thijs, 11 ans) et avait demandé le divorce, un peu plus de dix ans après une précédente tentative. En 2006, elle avait en effet voulu divorcer de Lauer en raison des "traitements cruels et inhumains", dont des infidélités, que celui-ci, "extrêmement colérique et hostile", lui faisait subir. La procédure avait finalement été abandonnée - moyennant 5 millions de dollars offerts par le journaliste, selon certaines sources.

Cette fois, Matt Lauer serait prêt à solder le divorce et à mettre 20 millions de dollars sur la table. De bon coeur, par surcroît ! Bien renseignée sur la situation de l'ex-star des écrans, la Page Six du New York Post, citant des amis de l'intéressé, affirme que Matt serait prêt à donner à Annette tout ce qu'elle demande, y compris un dédommagement si conséquent. "Il se sent tellement coupable de l'avoir trompée avec de nombreuses collaboratrices qu'il a d'ores et déjà accepté de lui verser pas moins de 20 millions de dollars", avance ainsi le quotidien new-yorkais, a contrario de ce que croyait savoir le tabloïd Us Weekly - lequel rapportait que Lauer était furieux à l'idée de devoir payer une somme colossale.

Depuis novembre dernier, les choses se seraient tassées et les conjoints, réunis à Strongheart Manor, la résidence cossue dans les Hamptons que Matt Lauer avait rachetée en 2016 à Richard Gere pour 36,5 millions de dollars, aborderaient leur divorce en bonne intelligence. "Les choses se sont vraiment calmées. Matt et Annette vont de l'avant et passent tous les deux du temps avec leurs enfants. Ils espèrent finaliser leur divorce très bientôt", souligne la source proche du journaliste. L'officialisation ne devrait plus tarder à survenir, d'autant que le couple avait signé les termes d'un accord en cas de divorce après l'annulation de la précédente procédure en 2006. Un accord en vertu duquel Annette devrait entre autres recevoir une part de toutes les propriétés de son époux, lequel se verrait bien garder Strongheart Manor.

En attendant, Matt Lauer se focalise sur sa relation avec ses enfants, en "père dévoué", et "maintient que les relations qu'il a eues sur son lieu de travail étaient consenties". "Il a l'impression d'être la tête d'affiche du mouvement #MeToo pendant que d'autres hommes haut placés gardent leur travail malgré les allégations", ajoute cet ami qui s'exprime.