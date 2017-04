La première saison de la série Dix pour cent de France 2 a montré l'aptitude du petit écran à rivaliser sans problème avec des shows américains avec sa qualité scénaristique, le soin de la mise en scène, ses guests stars et bien sûr, ses acteurs principaux talentueux. Parmi ceux-ci, il y a évidemment Camille Cottin, qui a réussi à faire oublier en un clin d'oeil la "connasse" qu'elle s'amusait à être pour Canal+, ou encore l'irrésistible et punchy Stéfi Celma. Mais une autre comédienne s'est fait remarquer : Fanny Sidney. Dans la peau de la déterminée et bosseuse Camille, fille cachée d'un des agents, elle a su s'imposer au sein de l'agence de stars et dans le coeur des téléspectateurs. Zoom sur l'actrice derrière ce personnage qu'on a plaisir à retrouver dans la saison 2.

Née il y a trente ans à Paris, Fanny Sidney, de son vrai nom Fanny Mauferon, est une actrice et réalisatrice française. Elle a été formée au Conservatoire Hector-Berlioz et au Cours Florent (2006-2009). Puis, elle a très vite décidé de reprendre les cours à la Fémis pour approfondir son désir de réaliser, signant plusieurs courts métrages. Elle travaille actuellement sur l'écriture d'un long.