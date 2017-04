Dix pour Cent, saison 2 : Qui est le petit nouveau, Assaâd Bouab ?

Ce mercredi 19 avril, la saison 2 de la série Dix pour Cent débutait sur France 2. L'occasion de retrouver vos quatre agents de stars favoris, incarnés par Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel et Liliane Rovère. Mais un petit nouveau va rejoindre l'escouade d'ASK et même en devenir l'actionnaire majoritaire : Assaâd Bouab.

À l'écran, cet acteur marocain campera Hicham Janowski, un jeune millionnaire qui investit dans l'agence ASK, dont la situation financière est très instable. Avec son regard magnétique, son élégance et son franc-parler, nul doute que le nouveau venu va faire des étincelles au coeur d'ASK. Pourtant, son visage ne vous dit peut-être pas grand-chose, à moins que vous soyez un amoureux des films de Rachid Bouchareb ou que vous ayez adoré la saison 4 de Braquo.

À 36 ans, ce comédien formé au prestigieux Cours Florent puis au Conservatoire de Paris a lancé sa carrière en 2004 dans Marock de Laïla Marrakchi, puis a enchaîné l'année suivante avec Indigènes de Rachid Bouchareb, dans l'ombre de Jamel Debbouze, Samy Naceri, Roschdy Zem ou Sami Bouajila. Mais très vite, il multiplie les rôles, de Whatever Lola Wants à Hors-la-loi en passant par Made in France et la télévision dans Le Clan des Lanzac de Josée Dayan et la saison 4 de Braquo. À l'étranger, il est également courtisé, puisqu'on a pu l'apercevoir dans la saison 5 d'Homeland, et il sera bientôt chez Werner Herzog avec Queen of the Desert.