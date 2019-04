Dix pour cent : Une grande star américaine débarque au casting !

Dix pour cent cartonne et, saison après saison, de nouvelles stars s'ajoutent au casting de la série, le temps d'un épisode. Lors de la saison 3, on a ainsi pu voir Monica Bellucci, Isabelle Huppert ou encore Julien Doré. Grégory Montel, celui qui incarne l'agent Gabriel Sarda, vient d'annoncer une grande star américaine au casting de la fiction de France 2 . Il a en effet confié à Télé Star qu'il donnerait bientôt la réplique à... Jane Fonda. Il confirme ainsi les propos de la directrice de la série, Anna Holmes, qui déclarait au Parisien : "Je sais qu'on va chercher aux États-Unis... On va avoir Jane Fonda."

C'est lors d'une rencontre presse, jeudi 11 avril 2019, réalisée pour le lancement d'une nouvelle série de M6 que Grégory Montel a annoncé la présence de l'actrice de 81 ans dans Dix pour cent. "C'est en écriture et ça va se tourner probablement en octobre", a t-il indiqué, à propos de la saison 4. Cependant, tous les guests de cette saison de sont pas bookés, loin de là.

Mimie Mathy serait également au casting de la saison 4. "Dominique Besnehard [l'un des créateurs de la série, NDLR] l'a annoncé et m'a dit qu'ils ont de super idées. Mais je ne sais pas quel sera mon agent et ce qu'il va m'arriver. Je tournerai en octobre. Cela me réjouit", avait-elle annoncé au Parisien, le 8 avril 2019. Une information que Grégory Montel n'avait peut-être pas, puisqu'il a contredit ses propos. "Mimie Mathy, d'après ce que j'ai compris et je ne suis pas du tout sûr qu'elle voudra, ne sera pas une guest. L'histoire ne sera pas axée sur elle, apparemment. Mais je n'en sais pas grand-chose de plus en fait", a-t-il déclaré. Alors, qui de Mimie Mathy ou de Jane Fonda sera dans les locaux de l'agence ASK ? Suspense...