DJ Noyz: Le frère de Kev Adams fait danser Frédérique Bel et les stars de Cannes

À Cannes pendant le Festival international du film, le show ne se déroule pas que sur le tapis rouge et dans les salles de projection des films en compétition. En dehors du Palais se multiplient les soirées où viennent décompresser les nombreuses célébrités présentes sur la Côte d'Azur.

Pendant toute la quinzaine, elles sont nombreuses à se presser dans la suite Sandra and Co, où la directrice de l'agence de conseils en relations presse et publiques Sandra Zeitoun de Matteis a l'habitude de convier ses plus proches amis.

Ce dimanche 21 mai, c'est Noam, alias Dj Noyz, le frère de Kev Adams, qui est venu enflammer la Croisette pour faire danser les stars invitées tout au long de la nuit.

En ce cinquième jour du Festival de Cannes, on a croisé sur le dance floor l'ancienne star de La Minute Blonde Frédérique Bel, ainsi que la blogueuse mode internationale Patricia Gloria Contreras et la belle Laurie Cholewa.

L'acteur Roby Schinasi, compagnon de la chanteuse et comédienne Lorie Pester, a profité de la soirée avec l'animateur Sébastien Thoen, avec qui il a discuté des projections du jour. Les handballeurs du PSG William Accambray et Nedim Remili ont profité de la terrasse après une saison de championnats intenses.

Xavier Brunet, ami précieux de Sandra, était venu célébrer son anniversaire à la Suite entouré de Tomer Sisley, le chéri de la jolie brune, et de l'acteur Samy Naceri. Enfin, L'artiste Emmanuelle Rybojad, venue exposer ses oeuvres durant toute la quinzaine, comptait aussi parmi les invités, de même que l'acteur Antoine Coesens ainsi qu'Igor Bogdanov et sa compagne Julie Jardon.

Coline Chavaroche