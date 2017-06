DJ Noyz, le frère de Kev Adams : "On me dira toujours que c'est du piston..."

À Cannes pendant le Festival du film, le spectacle ne s'est pas uniquement déroulé dans l'enceinte du Palais des festivals. Toute la Croisette a vibré au rythme des soirées et notamment celles organisées par la reine de la night Sandra Zeitoun de Matteis.

Chaque soir, dans sa suite Sandra and co, la célèbre attachée de presse a réuni ses proches et célèbres amis pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Le jeune DJ Noyz, qui a eu le privilège d'y mixer toute une soirée, a qualifié l'expérience "d'incroyable" lors d'une récente interview pour le magazine Public, en kiosques cette semaine.

"Le challenge était plus grand car personne ne me connaissait. Il y avait beaucoup de people que j'ai réussi à faire danser : Frédérique Bel, Samy Naceri, les frères Bogdanov ou encore Tomer Sisley", a confié le jeune homme faussement modeste. Car s'il n'a pas encore une carrière digne des plus grands, il passe en revanche difficilement inaperçu puisqu'il est le portrait craché de son grand frère Kev Adams.

Pour autant, pas question pour Noam de céder à la facilité. "Il me soutient, cela dit, chacun fait sa route. Je ne me suis pas servi de sa notoriété pour arriver à ce que je suis ! J'ai toujours voulu être à part, car je sais qu'on me comparera et qu'on me dira toujours que c'est du piston. Je préfère faire ma place tout seul", a-t-il assuré.

Une place qu'il commence justement à se faire et pas seulement dans le microcosme parisien puisque lors de son séjour sur la Côte d'Azur, alors qu'il était sorti au VIP Room pour faire la fête, une demoiselle l'a reconnu et lui a offert un verre. Le début de la gloire !

Coline Chavaroche