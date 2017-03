Djibril Cissé : Son fils Cassius fête ses 11 ans, "tonton" M. Pokora touchant

Gâté pour son anniversaire, Cassius Djibril Cissé a également reçu un touchant message de M. Pokora. Malgré le lancement de sa nouvelle tournée, le My Way Tour, le chanteur à succès a pris le temps de filmer une séquence vidéo que Cassius a partagée sur sa page Instagram. Confortablement installé dans son canapé, capuche sur la tête, le nouveau coach de The Voice chante "Happy Birthday" au jeune garçon, faisant de nombreux envieux. Et s'il s'adresse à lui en anglais, c'est parce que Cassius – qui l'appelle "tonton Matt" – vit en Grande-Bretagne avec sa maman.