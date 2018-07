DNA : Ingrid Chauvin et Bruno Madinier s'expriment sur leurs scènes de tendresse

Durant l'été 2005, les Français étaient captivés par une saga diffusée sur TF1, Dolmen, et ses acteurs principaux Ingrid Chauvin et Bruno Madinier. Treize ans plus tard, l'heure est aux retrouvailles puisque le comédien de de 58 ans a accepté de venir tourner durant quelques semaines dans Demain nous appartient, le feuilleton à succès de la Une porté par son ancienne partenaire.

Interrogés par nos confrères de Télé Star, Ingrid Chauvin (44 ans) et Bruno Madinier ont accepté de lever en partie le voile sur ce "revival". "C'était très amusant, car ça nous a replongés treize ans en arrière. Nous avions vécu une aventure phénoménale avec Dolmen, et ensuite avec La Main blanche. Et ça, vraiment, ça reste inoubliable !", a commencé la maman de Tom (2 ans). Et son comparse d'ajouter : "C'est vrai qu'il existe un parallèle entre nos retrouvailles dans la vie et celles de nos personnages."

Dans ce contexte, fort de leur passif commun devant la caméra, Bruno et Ingrid assurent n'avoir eu aucun mal à jouer des scènes pour le moins... complices. "Nous n'avions pas travaillé ensemble depuis dix ans, mais c'était comme si l'on ne s'était pas quittés. On a pu gagner du temps en jouant les scènes de tendresse sans problème de pudeur", a assuré Bruno Madinier.

Pour rappel, Bruno Madinier campera le rôle de Raphaël, un écrivain à succès de retour à Sète avec sa compagne Rose (Vanessa Demouy). Problème, Chloé (Ingrid Chauvin), tout comme son amie Rose, était très amoureuse de lui dans sa jeunesse... et réciproquement.

