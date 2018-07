Doc Gyneco recruté par Cyril Hanouna : "J'avais envie de revenir à la télé"

Les choses se précisent pour la rentrée de Cyril Hanouna. En plus de recruter de nouveaux chroniqueurs pour son émission à succès Touche pas à mon poste !, le trublion de C8 travaille également sur de nouveaux programmes, dont un qui devrait être diffusé chaque vendredi soir en deuxième partie de soirée.

D'ailleurs, mercredi 18 juillet 2018, Doc Gyneco était la première personnalité à confirmer son arrivée dans ce talk show très attendu via son compte Twitter : "J'ai le plaisir de vous annoncer que je serai dans la nouvelle émission de Cyril Hanouna le vendredi à 22h30."

Ce jeudi 19 juillet, contacté par Le Figaro, le rappeur a accepté d'en dire un peu plus sur cette nouvelle expérience qu'il a hâte de commencer : "Pendant cinq, six mois on a discuté avec Cyril et ses équipes pour trouver l'endroit où ils me verraient bien. Jusqu'à ce qu'il décide de faire une nouvelle émission à la rentrée dans laquelle je participerai en tant que chroniqueur, déclare-t-il. Cyril est un ami. C'est quelqu'un avec qui j'avais prévu de travailler depuis longtemps. De plus, j'avais envie de revenir à la télévision et d'y passer quelques bons moments parce que le rythme de la musique est différent. J'aime beaucoup cet exercice."

Cette nouvelle émission devrait retracer toute l'actualité de la semaine mais aussi proposer des débats. C'est pourquoi Cyril Hanouna compte bien mettre en avant des personnalités variées : "Autour de la table, il y aura des pointures comme des politiques, des personnalités plus importantes que moi. Je serai la caution artistique", assure Doc Gyneco.

En effet, d'après les informations de Télé Star, le militant syndical Karim Zéribi et le journaliste Mehdi Maïzi seraient également de la partie aux côtés de Laurent Fontaine, ancien animateur de TF1. Ce dernier avait déjà fait quelques apparitions en tant que chroniqueur dans Touche pas à mon poste ! en 2014. "Pour m'intégrer dans l'équipe, je me suis abonné à tous les journaux. Le Figaro, Libération, Le Parisien, Le Monde... Chaque matin, je fais ma revue de presse. J'espère que c'est compris dans les frais", blague le membre de Secteur Ä pour conclure.