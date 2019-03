Docteur Quinn de retour ? Jane Seymour (68 ans) pose avec Hank et Sully !

Voilà un cliché qui nous ramène au coeur des années 1990 !

Jane Seymour, inoubliable interprète du docteur Michaela Quinn dans la série Docteur Quinn, femme médecin, vient de dévoiler ce 19 mars 2019 un cliché Instagram sur lequel on la voit prendre la pose avec Joe Lando et William Shockley, les comédiens qui campaient les rôles de Byron Sully (l'amoureux de l'héroïne) et Hank Lawson (le gérant de saloon alcoolique et violent).

L'actrice et productrice américaine de 68 ans a indiqué en commentaire de cette photo la montrant tout sourire auprès des deux hommes avec qui elle a travaillé le temps de six saisons et de deux téléfilms de Docteur Quinn : "En train de répéter notre texte... Oh attendez, nous devons d'abord faire revenir Docteur Quinn ! Tous ceux qui sont partants, manifestez-vous sous cette photo en indiquant comment vous aimeriez voir notre histoire revenir."

Evidemment, le cliché a aussitôt attiré des milliers de likes et nombreux sont les internautes à avoir donné leur avis sur une possible suite de l'intrigue. Qu'on se le dise, tous veulent voir le docteur Quinn et Sully en tant que grands-parents aimants ; ils les veulent également à la tête d'un hôpital à Colorado Springs, un établissement dans lequel pourrait travailler leur fille Katie... mais les jeux sont ouverts !