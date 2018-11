Dolce & Gabbana : Accusés de racisme, les créateurs s'excusent

"Notre rêve était de réaliser à Shanghaï un événement hommage dédié à la Chine, qui raconterait notre histoire et notre vision, ajoute Domenico Dolce et Stefano Gabbana sur Instagram. Ce n'était pas qu'un défilé de mode, mais quelque chose que nous avons créé spécialement, avec amour et passion pour la Chine et les personnes qui aiment Dolce & Gabbana dans le monde entier."

Le Great Show de Dolce & Gabbana aurait dû avoir lieu le mercredi 21 novembre. Il a été annulé par le bureau des affaires culturelles de la ville, après un scandale déclenché sur les réseaux sociaux. Une utilisatrice d'Instagram avait publié son échange de messages avec Stefano Gabbana, à qui elle reprochait le caractère raciste de la campagne sur les réseaux sociaux de Dolce & Gabbana pour son défilé en Chine. La campagne incluait une vidéo d'un mannequin asiatique, mangeant des plats italiens avec des baguettes chinoises.

"Si les Chinois sont offusqués par une fille qui mange de la pizza ou des pâtes avec des baguettes, ça veut dire que les Chinois se sentent inférieurs... et ce problème n'est pas le nôtre !!!", avait répondu Stefano Gabbana. Il poursuit : "Es-tu raciste parce que tu manges du chien ? Nous honorons les chiens (...) que nous aimons et avec qui nous vivons... Désormais, je dirai dans toutes les interviews étrangères que je ferai que la Chine est un pays [de merde]... La Chine, une mafia d'idiots qui sentent mauvais."