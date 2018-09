Dolores O'Riordan : La chanteuse des Canberries est morte par noyade

Après de nombreuses rumeurs portant sur un éventuel suicide au moyen d'une surdose d'opiacés, on apprend aujourd'hui que Dolores O'Riordan est morte noyée suite à une intoxication alcoolique. C'est ce qu'affirme le rapport d'autopsie, révélé sept mois plus tard par la presse britannique suite à une audience au tribunal de Westminster qui s'est tenue le jour même où la défunte aurait eu 47 ans, en présence de sa mère Eileen, de son frère PJ et de sa belle-soeur.

Selon les informations révélées jeudi 6 septembre 2018, la chanteuse du groupe The Cranberries a été "retrouvée immergée dans la baignoire de sa chambre d'hôtel" - le Hilton Park Lane à Londres -, "visage vers le haut et tout habillée, en pyjama", après avoir bu beaucoup d'alcool, le 15 janvier dernier. En proie de longue date à un problème d'alcoolisme, elle avait consommé des spiritueux et du champagne - cinq miniatures et une grande bouteille ont été trouvées sur place - et présentait un taux d'alcool (330mg pour 100ml) dans le sang quatre fois supérieur à la limite autorisée.

Le médecin légiste en charge de l'autopsie a par ailleurs ajouté qu'elle n'avait "pas souffert de blessures" auto-infligées et qu'aucune "preuve" ne permettait de corroborer la thèse du suicide (il a certes été fait mention d'une lettre d'adieu qu'elle avait tenté d'écrire déjà en septembre 2017, mais elle avait perdu connaissance sans pouvoir la terminer et elle n'en a pas laissé lors du drame survenu en janvier dernier). Il s'agirait donc purement et simplement d'un malheureux accident, comme l'expert l'a conclu...

Les proches présents à l'audience ont également pu entendre énoncés les détails de la dernière nuit de Dolores O'Riordan : son dernier appel au room service vers minuit, la dernière utilisation du minibar deux heures plus tard, ou encore l'ultime appel de la chanteuse à sa mère, vers 3 heures du matin. A 9h16, son corps sans vie était découvert.

L'artiste irlandaise, qui avait débuté sa carrière à la fin des années 1980 et qui avait rencontré un succès planétaire avec son groupe, se trouvait à Londres pour enregistre une reprise de son tube Zombie avec le groupe de métal américain Bad Wolves lorsqu'elle est soudainement décédée. Si Dolores O'Riordan n'a pas eu le temps de participer à cette collaboration, Bad Wolves a dévoilé la version sur laquelle ils travaillaient un mois après sa mort pour lui rendre hommage, reversant toutes les recettes récoltées à ses trois enfants, Taylor, Dakota et Molly.

De leur côté, les Cranberries ne manquent pas de projets. Pour le 25e anniversaire de son premier disque, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, le groupe a annoncé qu'il sortirait une réédition qui précédera un ultime album avec Dolores, prévu quant à lui pour 2019.