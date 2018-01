Dolores O'Riordan : Mort de la chanteuse de The Cranberries à 46 ans

The Cranberries avait été mis en pause dans les années 2000, décennie où Dolores O'Riordan publia en solo deux albums très attachants : Are You Listening? (2007) et No Baggage (2009), ce dernier étant particulièrement imprégné de sa vie en pleine nature au Canada, à Buckhorn en Ontario, où elle résida à temps plein de 2009 à 2013 avec son mari et leurs trois enfants.

Le groupe s'était reformé en 2009, enregistrant la même année l'album original Roses, avant de sortir en 2017 Something Else, un album acoustique composé de nouvelles versions d'anciens morceaux et de trois inédits. La tournée programmée au Royaume-Uni, en Europe et aux Etats-Unis avait dû être interrompue au printemps en raison de l'état de santé de la chanteuse et aucune nouvelle n'avait depuis été communiquée.