Dominic Cooper et Ruth Negga ont rompu après huit ans de relation

La saison des ruptures se poursuit avec la fin du couple formé par les très discrets Dominic Cooper et Ruth Negga. Selon les informations rapportées le 4 avril 2018 par la Page Six, l'acteur de 39 ans et la comédienne de 36 ans ont rompu après environ huit ans de relation. Les deux Britanniques, qui "resteront amis", avaient commencé à se fréquenter en 2010, peu de temps après que le comédien eut rompu avec sa compagne d'alors, sa partenaire dans Mamma Mia, Amanda Seyfried.

Bien avant de craquer l'un pour l'autre, Dominic Cooper et Ruth Negga avaient été amis et collègues. Ils s'étaient d'abord donné la réplique en 2009 sur les planches, au Royal National Theatre à Londres (où ils vivent), dans la pièce Phèdre. Puis leurs chemins s'étaient à nouveau croisés en 2011 pour le court métrage Hello Carter. En 2016, ils avaient partagé l'affiche du film Warcraft et s'étaient lancé dans la série Preacher, toujours en cours de production.

Prochainement, Dominic Cooper retrouvera son ex Amanda Seyfried dans Mamma Mia 2: Here We Go Again, dont la sortie est fixée au 25 juillet prochain en France. De son côté, Ruth Negga avait beaucoup fait parler d'elle l'an passé pour sa performance dans Loving, film qui lui avait valu une nomination à l'Oscar. Elle reviendra au cinéma en 2019 au côté de Brad Pitt dans Ad Astra.