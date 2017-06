Dominic Purcell proche d'une autre jolie blonde : Et AnnaLynne McCord alors ?

Alors que la cinquième saison de la série à succès Prison Break sera diffusée ce soir sur M6, la star du show Dominic Purcell était dernièrement de passage à Paris. Pour son séjour dans la capitale, l'acteur de 47 ans s'est offert quelques instants de répits bien mérités. Le 2 juin, il a été photographié en charmante compagnie dans les tribunes de Roland Garros.

Le célèbre interprète de Lincoln Burrows s'est affiché à côté d'une jeune et jolie blonde du nom de Loes van Delft. Si l'on se fie à son site internet, la jeune femme de 26 ans est une artiste peintre, d'origine néerlandaise, couronnée du Best Global Artist Award de l'Amsterdam International Art Fair il y a cinq ans. La jeune prodige est aussi une amie proche du beau-gosse, en témoigne un post publié sur sa page Instagram.

"Ce mec est formidable", écrivait-elle déjà en légende d'une photo de Dominic il y a deux ans. "J'ai eu l'immense plaisir de pouvoir passer du temps avec ma tendre amie Loes Van Delft et son père à Paris. Loes fait partie des artistes qui ont le plus vite émergé dans le monde de l'art. Vous pouvez retrouver son travail dans toutes les plus grandes galeries d'art du monde entier. Je suis bluffé", écrivait-il en légende d'une photo de la jeune femme et un de ses tableaux, publiée sur sa page Instagram en début de mois.

En revanche, nulle trace de sa petite-amie de longue date AnnaLynne McCord. Rappelons que le couple, qui se fréquente depuis 2011, s'était séparé il y a deux ans, avant de se remettre ensemble l'année suivante.

Au mois de janvier de l'année dernière, les deux acteurs officialisaient leur retour de flamme et semblaient plus unis que jamais, Dominic ayant même accompagné l'actrice engagée de 29 ans au Cambodge dans le cadre d'une de ses missions humanitaires. L'inoubliable interprète de Naomi dans le reboot de la série Beverly Hills : 90210 était aussi à ses côtés quand il a frôlé la mort après un accident sur le tournage de Prison Break.

Depuis, le couple qui est plutôt très discret quant à sa vie privée, n'a plus guère été photographié ou aperçu ensemble. Y aurait-il de la rupture dans l'air ou Dominic et AnnaLynne souhaitent-ils seulement vivre cachés pour vivre heureux ? Mystère et boule de gomme !