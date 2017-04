Dominique Farrugia : "Je suis un ultra privilégié"

20 ans après sa première comédie, culte pour beaucoup, Delphine 1 - Yvan 0, Dominique Farrugia revient avec son septième long métrage, Sous le même toit. Sans être la suite directe de son premier film, cette nouvelle comédie dépeint le quotidien de Delphine et Yvan, en instance de divorce et contraints de cohabiter ensemble. Avec leurs deux enfants, ils vont découvrir les joies de la colocation forcée...

À l'occasion de la sortie de Sous le même toit, nous avons eu l'immense plaisir de rencontrer Dominique Farrugia. Avec une sympathie débordante, le réalisateur, acteur, scénariste et producteur nous a parlé du point de départ de son film, de son choix de réunir un duo inédit (Louise Bourgoin et Gilles Lellouche), de sa relation avec la famille mais aussi de son motto et sa carrière. Sans fard, l'ex-acolyte d'Alain Chabat et Chantal Lauby va nous confier être "constamment dans la remise en question", estimant toutefois être "un ultra privilégié" par rapport à la chance qu'il a de faire ce métier. Un métier qu'il a commencé dans une "totale inconscience" qu'il cultive encore aujourd'hui, à 54 ans.

Sous le même toit, en salles dès le mercredi 19 avril.