Dominique Strauss-Kahn et Myriam L'Aouffir : Détails de leur mariage à Marrakech

On savait jusqu'à aujourd'hui peu de choses sur le mariage de Dominique Strauss-Kahn et Myriam L'Aouffir. Seulement que la cérémonie s'était déroulée samedi 7 octobre à Marrakech où le couple a élu domicile.

C'est un proche de l'ancien Directeur général du Fonds monétaire international (FMI) qui avait confirmé la nouvelle au Parisien : "Oui, il s'est marié avec Myriam à Marrakech, là où ils vivent." Ce mercredi, VSD nous en apprend davantage sur cette union qui n'avait rien d'un petit mariage en catimini : "Toute la nuit les rythmes de jazz et de musique locale ont envahi le Riad. Parfois interrompus par deux chanteurs d'opéra, venus spécialement de Paris pour agrémenter la fête, écrivent nos confrères. Enfants et petits-enfants du papy étaient là pour applaudir son quatrième mariage. Tout comme les quatre cents invités, parmi lesquels de nombreux patrons du CAC 40, quelques amis socialistes, notamment Jean-Marie Le Guen [conseiller de Paris, ancien député et secrétaire d'Etat, NDLR]. Et même une délégation du roi Mohammed VI avec qui DSK entretient les meilleurs rapports."

Dominique Strauss-Kahn, 68 ans, a rencontré Myriam L'Aouffir alors qu'il était visé par trois affaires : celle du Sofitel à New York, celle du Carlton à Lille et enfin l'affaire Tristane Banon. Myriam était encore responsable communication online de France télévisions – elle a depuis lancé sa propre boîte de conseils en communication numérique -, et devient son premier soutien avant de succomber à son charme. Née à Rabat, âgée de 49 ans, Myriam est donc la quatrième madame Strauss-Kahn. L'ancien ministre a d'abord été marié à Hélène Dumas en 1967, mère de ses trois aînés - Vanessa (1973), Marine (1976) et Laurin (1981) -, avant d'être l'époux de la regrettée Brigitte Guillemette, mère de sa fille Camille, née en 1985 ; enfin, il a bien sûr été l'époux de la journaliste Anne Sinclair durant vingt ans.

Depuis quelques années, Myriam et DSK sont installée au Maroc. Selon VSD, ils se sont fait construire une "magnifique villa avec vue sur l'Atlas" à 15 km de Marrakech.