Donal Logue (Gotham, Vikings) : Son fils porté disparu, il crie à l'aide !

Que s'est-il passé avec le fils de Donal Logue ? L'acteur américain de 51 ans a posté sur Twitter un message alarmant. Un avis de recherche qui concernait son fils de 16 ans, Jade Logue. À en croire cet acteur de séries (Gotham, Vikings, Sons of Anarchy), l'adolescent a disparu dans le quartier de Brooklyn à New York, ne donnant plus de nouvelles à partir de lundi, 14h.

Dans son message, le père de famille donne la description de son fils aîné, 1,87 mètre, qui portait un sweat à capuche vert ainsi qu'une parka militaire. Depuis la publication de son post, Donal Logue n'a pas donné de nouvelles de son fils, mais il a fini par supprimer son avis de recherche – laissant entendre qu'il aurait peut-être été retrouvé. De plus, E! News a contacté le NYPD, lequel a assuré qu'aucune plainte formelle à propos de cette disparition n'avait été déposée.