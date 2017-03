Donald Faison (Scrubs) en deuil : Ses 3 aînés ont perdu leur maman...

Alors que le destin de ses enfants vient de basculer, Donald Faison s'est dit fier de leur courage. Sur les réseaux sociaux, l'interprète de Chris Turk dans la série Scrubs a annoncé le décès de son ex-femme Lisa.

"Mon fils Dade est très courageux. Aujourd'hui, son frère Kobe, sa soeur Kaya et lui ont perdu leur maman Lisa Askey Faison. Nous n'étions pas toujours d'accord elle et moi, mais il y a une chance que nous avions en commun : c'est l'amour que nous portions à nos enfants. Repose en paix Lisa. Tu as élevé trois beaux enfants pour en faire de bons adultes et je t'en serai éternellement reconnaissant. Que Dieu te garde dans l'amour et la lumière", a-t-il écrit sur sa page Instagram.

Donald Adeosun Faison de son vrai nom et Lisa s'étaient rencontrés à l'époque où elle suivait encore ses études d'infirmières. Ils s'étaient mariés en 2001 avant de divorcer quatre ans plus tard, après la naissance de leurs trois enfants : Kobe (16 ans), Kaya et Dade (18 ans tous les deux).

"Je tiens juste à te dire merci maman. Tu as toujours été là pour moi quand j'en ai eu le plus besoin. Je n'en reviens pas qu'on en arrive là mais tu dois reposer dans un meilleur endroit désormais. Je t'aime de tout mon coeur, un jour on se reverra", a écrit son fils sur sa page personnelle.

A 42 ans, Donald Faison a depuis refait sa vie. L'acteur, qui est aussi papa d'un grand Sean (20 ans, né d'une précédente relation) s'est remarié avec CaCee Cobb, la meilleure amie de Jessica Simpson, qu'il a épousée en 2012, après six ans d'amour. Ensemble, ils partagent 2 enfants : Rocco (3 ans) et Wilder (22 mois).