Donald Trump clashe 2 journalistes et se fait recadrer dans les règles de l'art

Donald Trump continue d'en faire baver aux journalistes américains. Depuis le début de son mandat, le 45e président des Etats-Unis d'Amérique multiplie les attaques envers les médias, il avait même boudé le traditionnel dîner des correspondants à la Maison Blanche au mois d'avril dernier.

Ce jeudi 29 juin, il n'a pas failli à sa règle d'or en tweetant compulsivement contre Joe Scarborough et Mika Brzezinski, les présentateurs de l'émission matinale Morning Joe, diffusée sur la chaîne MSNBC, après leurs critiques à l'égard de son administration, en comparant son mode de fonctionnement à celle d'une entreprise.

"Morning Joe font peu d'audience mais je les ai entendus me critiquer ce matin (ne regardez plus), a-t-il commencé avant d'ajouter. Alors, comment ça se fait que Mika la timbrée au petit Q.I. et son psychopathe de Joe soient venus trois nuits d'affilée à Mar-a-Lago, pendant les fêtes de fin d'année, et aient insisté pour se joindre à moi ? Elle pissait le sang à cause d'un lifting. J'ai dit non !".

Rapidement, l'ancien magnat de l'immobilier et vedette du petit écran devenu chef d'Etat s'est attiré les foudres des internautes. Les principaux intéressés, qui sont en couple à la ville comme à l'écran, n'ont pas tardé à réagir non plus.

Mika Brzezinski, fille de Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller à la sécurité nationale du président Jimmy Carter, a retweeté le slogan d'une campagne de publicité des céréales Cheerios sur laquelle on peut lire "fait pour les petites mains", une référence explicite au tacle de Marco Rubio pendant la campagne électorale, qui s'était étonné que le candidat républicain est d'aussi petite main par rapport à sa grande taille.

De son côté, l'ex-élu républicain Joe Scarborough s'est contenté de demander "où en était la campagne de la première dame des Etats-Unis Melania Trump" qui lutte justement contre le harcèlement en ligne...