Donald Trump Jr. divorce en plein mandat présidentiel

C'est l'histoire d'un couple qui vole en éclats au moment où certains s'y attendaient le moins. Pour d'autres en revanche, la rupture était inévitable. Selon les informations rapportées jeudi 15 mars 2018 par la Page Six, Donald Trump Jr., fils aîné du président américain Donald Trump et de son ex-femme Ivana, a rompu avec son épouse Vanessa. Cette dernière a officiellement déposé sa demande de divorce mardi à New York.

Près de treize ans après leurs noces célébrées en grande pompe au domaine familial de Mar-a-Lago en Floride, l'homme d'affaires et le mannequin – tous deux âgés de 40 ans – ont donc officialisé la rupture dans un communiqué. "Après douze ans de mariage, nous avons décidé de prendre des chemins séparés. Nous aurons toujours un immense respect l'un pour l'autre et pour nos familles. Nous avons cinq beaux enfants ensemble et ils restent notre priorité absolue. Nous vous demandons de respecter notre vie privée durant cette période", ont-ils déclaré à Page Six.

Vanessa (née Haydon) et Donald Trump Jr. sont parents de Kai Madison (10 ans), Donald III (9 ans), Tristan Milos (6 ans), Spencer Frederick (5 ans) et Chloe Sophia (3 ans). D'après les sources, un contrat de mariage avait été signé et le couple aurait vraisemblablement déjà trouvé un accord pour la garde des enfants.

Un fossé creusé depuis quelque temps

Ces derniers mois, les rumeurs allaient bon train au sujet de Vanessa et Donald Trump Jr. dont il se murmurait qu'ils vivaient séparément. "Les problèmes sont présents depuis un bout de temps, ils espéraient rester ensemble durant tout le mandat du président, mais c'était devenu de plus en plus difficile pour eux de régler leurs problèmes", a confié une source à Page Six.

En cause, l'agenda chargé du fils du chef d'État américain qui "n'est jamais là" et qui passe son temps à voyager aux quatre coins du pays. Celui qui s'est beaucoup investi dans la campagne présidentielle de son père est également très impliqué dans la gestion de la Trump Orgazination, entreprise qu'il dirige d'un main de fer au côté de son frère cadet Eric (devenu père pour la première fois en septembre 2017 avec son épouse Lara). "Don Jr. est très occupé dans ses déplacements, ce qui a contribué aux problèmes. Vanessa est une mère dévoué, mais elle se sent extrêmement seule à la maison avec les enfants", a ajouté un proche de la famille.

Selon TMZ, le divorce n'a rien d'une surprise puisqu'il "était attendu" et que la relation "se portait mal depuis un bon moment". L'entourage cite des caractères qui divergent, Vanessa "détestant la politique tandis que Don Jr. est tout le temps en déplacement". Au final, l'entrepreneur serait "soulagé" de la fin de leur mariage.