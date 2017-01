Donald Trump : Le prix faramineux de la Maison Blanche (enfin) estimé...

Alors qu'il prendra officiellement ses fonctions de 45e président des États-Unis le 20 janvier, Donald Trump va devoir se dépêcher de finir ses derniers cartons afin de quitter la Trump Tower de Manhattan pour s'installer à la Maison Blanche, à Washington. Et sa nouvelle demeure est la plus chère du pays...

C'est Zillow, firme spécialisée dans l'immobilier, qui lève le voile sur la valeur estimée de la Maison Blanche. Elle affirme ainsi que le bâtiment vaudrait 397 millions de dollars ! Une somme énorme qui fait de cette résidence présidentielle la plus chère des États-Unis, et ce malgré la récente mise en vente d'une maison extraordinaire à Los Angeles, pour 250 millions de dollars. Zillow affirme que le prix a grimpé de 15% après les huit années de présidence de Barack Obama. "La fin de mandat du président Obama coïncide avec une énorme remontée du marché immobilier américain et cela se reflète sur la valeur de la Maison Blanche", a expliqué Jeremy Wacksman.

Actuellement propriétaire d'un appartement dans la Trump Tower estimé à 100 millions de dollars, le futur président républicain posera ses valises dans une maison qui compte 132 chambres à coucher, 32 salles de bain, une large véranda, un terrain de basket, plusieurs terrains de tennis, une bibliothèque... Le terrain s'étend quant à lui sur 7 hectares et compte aussi un potager bio que la First Lady Michelle Obama entretenait mais dont on imagine mal qu'il sera repris par Melania Trump puisqu'elle ne compte passer que peu de temps à Washington.

Si Donald Trump souffre un peu de la solitude, il pourra tout de même compter sur la présence à proximité de sa fille Ivanka, qui va s'installer dans une maison du quartier de Kalorama dans la ville, d'autant plus que son époux a été nommé conseiller spécial. Le quartier, considéré comme particulièrement discret et sécurisé, est aussi celui choisi par la famille Obama pour la suite de ses aventures... Zillow affirme d'ailleurs que c'est seulement la deuxième fois qu'un ex-président choisit de poursuivre sa vie dans la capitale américaine et précise que le président démocrate figure en première position comme "voisin le plus désiré" par un sondage au cours duquel il a remporté 14% des voix devant The Rock...

Thomas Montet