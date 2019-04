Donald Trump remercie Cher après un tweet... nouvelle alliée inattendue ?

Cher nouvelle alliée de Donald Trump ? Sur son compte Twitter, suivi par 3,6 millions d'abonnés, la star de 72 ans a posté un message suite à un article du New York Times sur les immigrés sud-américains essayant de rentrer aux États-Unis, après avoir abandonné leurs terres à cause du réchauffement climatique. Elle a reçu les remerciements du président...

"Je comprends qu'il est important d'aider les immigrés qui souffrent mais ma ville (Los Angeles), ne prend déjà même pas soin de ses propres concitoyens. Alors que faire de plus de 50 000 citoyens américains qui vivent dans les rues ? Des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui sont affamés. Si mon propre état [la Californie, ndlr] ne peut pas s'occuper des siens (dont de nombreux vétérans de guerre), comment faire avec encore plus de gens ?", s'est interrogée l'interprète des tubes Believe, If I Could Turn Back Time et Strong Enough.

Face à ce commentaire qui peut laisser croire que Cher soutient donc la construction d'un mur avec le premier pays frontalier d'Amérique du Sud, à savoir le Mexique, le décrié président Donald Trump ne pouvait pas rester silencieux. Il a ainsi partagé le message de la star, pourtant fervente démocrate et anti-Trump et a simplement répliqué : "Je suis finalement enfin d'accord avec Cher !" Les partisans du président républicain n'ont pas manqué de massivement partager le message à portée patriotique de la chanteuse.

Cher a préféré préciser sa pensée plutôt que de laisser croire qu'elle soutient Donald Trump. "Il doit bien y avoir un processus à mettre en place. Les gens qui recherchent légitimement un refuge doivent avoir accès à des juges et être convenablement interrogés. Alors ils peuvent être répartis 'équitablement' dans les villes américaines. Pas simplement envoyés par milliers en bus en Californie, à New York etc. par vengeance. Ce sont des gens. Nous sommes des villes refuges car nous ne jetons pas les gens", a-t-elle écrit.