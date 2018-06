Donald Trump : Sa petite phrase indélicate pour Melania...

Melania Trump is back. La First Lady est de retour dans l'action et ce malgré un couac récent en raison d'une veste au message jugé polémique. Absente pendant 27 jours, elle avait suscité l'inquiétude jusqu'à ce qu'elle revienne sur le devant de la scène et que l'on apprenne son opération aux reins, cause de cette absence. Donald Trump a voulu faire taire une rumeur...

Alors qu'il participait, lundi 25 juin 2018, à un meeting en Caroline du Sud auprès du gouverneur Henry McMaster, le décrié président américain a réagi aux rumeurs. "Elle va bien. Mais il y a eu toutes ces suppositions. On a dit qu'elle avait fait un lifting. Non. Je vous l'aurais fait savoir. Ce genre de choses, ça ne se cache pas très longtemps", a-t-il clamé devant la presse. Si la First Lady, qui est certes déjà passée sous le bistouri, avait bel et bien eu recours à un lifting, on est curieux de savoir comment elle aurait pris que son mari le rende publique...

Donald Trump a ajouté : "On a dit qu'elle m'avait quitté et avait déménagé à New York. La seule chose qu'ils n'ont pas dite, c'est ce qui s'est vraiment passé. Elle est du genre discrète. Elle ne veut pas parler de certaines choses." Cette discrétion, on a pu en prendre conscience puisqu'on a récemment découvert que la maman de Barron Trump avait un temps vécu à Paris avec le mannequin... Victoria Silvstedt.

Thomas Montet