Donald Trump : Son petit-fils Tristan (5 ans) hospitalisé après un accident

Les vacances ont tourné court pour la famille de Donald Trump. Alors que le 45e président des Etats-Unis continue de mener sa politique controversée tambour battant, sa fille Ivanka s'est envolée pour Aspen afin d'y passer quelques jours à skier en famille.

L'ancien mannequin devenu femme d'affaires était accompagné de ses trois enfants - Arabella (5 ans), Joseph (3 ans) et Theodore (bientôt 1 an) - ainsi que ceux de son frère Donald Jr, dont le petit Tristan. Le petit garçon, âgé de 5 ans, est le fruit du mariage de Donald Jr. et sa femme Vanessa. Manque de bol, il a fini aux urgences !

Selon les informations de TMZ, le petit garçon s'est cassé la jambe alors qu'il faisait du ski ce dimanche 19 mars. Les membres des services secrets - ils sont une petite centaine à être présents dans la station enneigée du Colorado pour assurer la sécurité de la famille - n'ont pas tardé à l'accompagner à l'hôpital après qu'il s'est fracturé la jambe sur les pistes.

Le site ne précise pas si le garçon est depuis sorti de l'hôpital, en revanche, Ivanka et son frère ont été photographiés l'après-midi même en train d'acheter des glaces pour leur petite tribu. Le tandem a été immortalisé par les photographes du DailyMail en train de se balader en compagnie de ses enfants et ses nièce et neveu Chloé et Kai.

Un week-end de farniente bien mérité pour Ivanka Trump, qui avait passé la journée du vendredi17 mars avec la chancelière allemande Angela Merkel pour tenter de déterminer comment les entreprises pourraient mieux entraîner leurs salariés.

Coline Chavaroche